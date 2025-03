Tras la baja de Fontaines D.C: Claudio Narea se suma Lollapalooza Chile 2025

Cada vez falta menos para que se desarrolle el tan esperado Lollapalooza Chile 2025, el que tendrá lugar en el Parque Cerrillos los días 21, 22 y 23 de marzo.

Vale señalar que esta nueva versión del ansiado festival llega con un gran cartel, el que cuenta con artistas nacionales e internacionales. Además, habrá diversos sectores y activaciones que podrán disfrutar los presentes.

Y en la noche del miércoles 19 de marzo, se dio a conocer la incorporación de un popular artista de rock. Estamos hablando de ni más ni menos que de Claudio Narea, exintegrante de Los Prisioneros.

Claudio Narea se suma al Lollapalooza Chile 2025

A través de sus redes sociales, los organizadores dieron a conocer que Claudio Narea será parte del prestigioso evento.

De este modo, el reconocido guitarrista será parte del Lollapalooza Chile 2025. Específicamente se presentará el viernes 21 de marzo. Específicamente en el Smart Fit Stage entre las 20:00 y 21:00 horas.

«Un ícono de la música chilena se suma al cartel de Lolla CL ¡Prepárate para un momento histórico junto a Claudio Narea!», señaló el anuncio.

Es importante señalar que el exintegrante de Los Prisioneros llega al prestigioso festival debido a que la banda Fontaines D.C. se bajó debido a que el vocalista Grian Chatten sufrió una hernia discal.

Vale señalar que la agrupación confirmó su baja en primera instancia. Esto a través de un comunicado en redes sociales, en el que dieron a conocer los motivos de su cancelación en diversos países de Latinoamérica.

«He estado muy emocionado por tocar en estos hermosos países durante años y realmente me duele estar aquí en la Ciudad de México y no poder subir al escenario, pero me han informado hoy que necesito atención médica urgente«, señalaron.