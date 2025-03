«¿Y ustedes me compraron?»: Marcela Vacarezza reveló las complejas preguntas de su hijo Benjamín sobre su nacimiento

Marcela Vacarezza es una de las invitadas del capítulo que se emitirá este viernes de «Podemos Hablar«, espacio de conversación de Chilevisión. Acá reveló una incómoda situación, que la complicó. Esto, cuando su hijo menor, Benjamín, le hizo una pregunta que la descolocó.

Cabe recordar que Benjamín fue adoptado por Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, cuando era solamente un bebé, en el hogar Santa Clara.

Marcela Vacarezza reveló las complejas preguntas de su hijo Benjamín sobre su nacimiento

En el capítulo, Marcela Vacarezza explicó la compleja situación que vivió, cuando su hijo menor comenzó a cuestionarse cosas difíciles de responder para ella. Un día, según su relato, «bajó del segundo piso muy rápido, yo no sé de dónde sacó el tema y me dijo: ‘Mamá, ¿yo estuve en tu guatita?‘».

Ella le respondió que no, pero la cosa no quedó ahí, ya que el menor empezó a hacer la misma pregunta, pero por sus hermanos. Ante la respuesta positiva, volvió a hacer la interrogante inicial, recibiendo la misma negativa de antes. «¿Y en la guatita de quién?», preguntó.

Ante la interrogante, Marcela Vacarezza intentó explicarle que estuvo en el vientre de otra mujer, pero gracias a eso se pudieron conocer, además, que él había compartido un tiempo en una casa con otros bebés.

«Después, a los cuatro días me preguntó: ‘¿y ustedes me compraron?’, no mi amor, le dije, a lo que él le preguntó si lo habíamos robado, pero le explicamos todo. Una vez vinimos a Chile y lo llevamos al hogar Santa Clara, el hogar donde lo adoptamos, y ahí recorrió el lugar«, señaló.

Luego, habló sobre otro tópico preocupante, ante la pregunta de Eduardo de La Iglesia, quien reemplazó a Diana Bolocco tras su problema de salud. Marcela Vacarezza reveló que su pequeño le ha dicho que no le gusta su color de piel, y que le gustaría tener el de sus padres.

Sin embargo, aseguró que son cosas que pasarán con el tiempo, y que en su sala de clases tiene compañeros de todas partes, por lo que puede que eso lo ayude.