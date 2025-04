Botota Fox sorprende a sus seguidores tras mostrar el «resultado final» tras someterse a radicales procedimientos estéticos

Recientemente, Botota Fox generó gran sorpresa a través de redes sociales tras mostrar los resultados de su cuerpo tras someterse a diversos procedimientos estéticos.

Vale señalar que el humorista, hace más de un mes, dio a conocer que ingresó a quirófano y que se hizo una intervención quirúrgica.

«Nunca imaginé que lo haría», señaló Botota Fox tras someterse a la operación.

Según informó, el sargento de Palabra de Honor, se sometió a una Vaser con transferencia a glúteos, relleno pectoral y liposucción de papada.

«Esto es un regalo que le estoy haciendo a mi cuerpo», indicó en aquella oportunidad Botota Fox. Además, en dicho post de redes sociales mostró un par de prótesis mamarias. De acuerdo al transformista, esto lo hizo relucir un pecho más bonito y equilibrado.

Recordemos que hace un tiempo, el comediante reveló que desde que nació tenía el pecho hundido. Condición que se conoce como pectus excavatum.

«Como todos me preguntan qué me hice, me hice una lipo vaser con transferencia», señaló Botota Fox en dicha oportunidad. Además, agregó: «Me hice una lipo marcación, se podría decir, y me hicieron una transferencia hacia mis nalgas. Y sí, también me hice la papada»

Por otro lado, con respecto al procedimiento que se hizo en el pecho, el comediante y exparticipante de «Ganar o Servir» señaló: «Me rellenaron toda esa parte y me quedó espectacular»

En dicha oportunidad, Botota Fox lució sus primeros cambios. Sin embargo, actualmente, a más de un mes de los procedimientos, mostró cómo ha avanzado su transformación.

Botota Fox sorprende tras mostrar su cambio físico

Botota Fox compartió un registro en su cuenta de Instagram, en la que luce su torso, lo que evidencia los resultados de los procedimientos a los que se sometió.

