Daniel Fuenzalida lanza importante anuncio en sus redes sociales: “Pregúntenme la hue… que quieran”

Durante las últimas horas, Daniel Fuenzalida realizó un inesperado anuncio a través de las redes sociales que sorprendió a sus seguidores.

Nuestro Ex Huevo, publico un importante video con una importante reflexión. Todo esto se originó en una noche de desvelo, luego de ver la Fórmula 1, el pasado día sábado.

En este contexto, Daniel Fuenzalida realizó un importante anuncio.

El popular comunicador señaló que utilizará Tiktok, para hablar de drogas y sus consecuencias.

“Decidí que a través de TikTok voy a empezar a generar contenido para hablar de adicción, para hablar de rehabilitación, para hablar de las cosas que no se hablan, que son tabú“, comentó de entrada nuestro querido locutor.

Luego, Daniel Fuenzalida afirmó: «Hay demasiada gente muriéndose por drogas, por alcohol. Y uno tiene que hacer algo. Puede ser en cualquier centro, cualquier tratamiento. Puedo estar contando mucho más desde mi experiencia».

«No hay una varita mágica, pero si uno tiene la humildad de poder pedir la ayuda, de poder decírselo a alguien. Que no te dé vergüenza, que no te dé miedo. De decir, ‘puta, no me la puedo más’. No quiero seguir consumiendo tusi, coca, marihuana, copete, lo que sea», comentó.

El mensaje de Daniel Fuenzalida

Con ese contexto, nuestro ex Huevo aprovecho de entregarle un aviso importante a sus seguidores.

«Voy a estar aquí a diario. Pregúntenme la hue… que quieran. En mis minutos más bajos de consumo, en mi rehabilitación», indicó.

«Pregúntenme lo que ustedes quieran, por familiares, por gente que está ahí en consumo. Pueden tomar un tratamiento donde quieran, pueden ir a la iglesia, pueden salir solos. Pero empecemos a hablar del tema», agregó

Por último, Daniel recalcó que «es importante hablar del tema. Nadie se quiere hacer cargo. Nadie. Y es una cuestión grave. Se está muriendo mucha gente».

«La droga no es que esté solo en la población, la droga no está solo en los jóvenes. La droga la consumen los adultos, la consumen cuicos, la consumen las poblaciones, la consume el hueón que va al banco, la consumen los doctores, los hueones de la tele. Todos», finalizó