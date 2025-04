«Había un hue… que…»: Fernando Solabarrieta alza la voz tras protagonizar tenso momento junto a Ivette Vergara en Providencia

Hace algunas horas, se dio a conocer que Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara protagonizaron un tenso momento en Providencia.

Resulta que la comunicadora iba conduciendo e hizo una maniobra que habría provocado que un bus frenara de manera abrupta.

Vale señalar que este frenazo puso en riego a quienes se encontraban dentro del mismo bus.

Posteriormente, Fernando Solabarrieta se bajó del vehículo y se acercó al chofer de la micro. En este sentido, fue increpado por algunos de los pasajeros.

«A esta saco hu… le gusta hacer show. ¡Estai llorando, hu…! ¡Anda curao!», lanzó una de las personas que se encontraba en el bus.

Fernando Solabarrieta alza la voz tras tenso incidente en Providencia

Durante la tarde de este viernes, el comunicador explicó la situación en radio La Metro.

«Vine a una reunión acá, po. Venía manejando mi mujer. Y nada, quiere meterse al estacionamiento y viene una micro detrás. Entonces, señaliza para meterse en una maniobra que tal vez fue un poquito… con poco espacio. Y nada, ni se rozan afortunadamente, pero la micro frenó un poco brusco, eso es verdad. Porque la maniobra de mi mujer tal vez fue un poquito encima», indicó Fernando Solabarrieta

En este sentido, el periodista expresó: «El chofer se molestó por lo que consideró una maniobra un poquito brusca».

Además, Fernando, Solabarrieta señaló que el chofer se bajó de la micro para reclamar. En este sentido, el relator deportivo indicó que también descendió del auto para calmar el momento.

«Estaba enojado el caballero y me decía ‘no, pero es su culpa’, y me dice que tiene una señora adentro que se cayó. Y yo ‘déjame ir a mirar por si necesitaba asistencia’. Y subo y había un hueón que me estaba gritando ‘estái llorando, hueón’, jajajá. Me estaba grabando y cuando subí, no me gritó nada más. Voy donde la señora y le pregunto qué pasó, y me dice ‘no, mira, a mí no me pasó nada, el niñito parece que se pegó en la rodilla. Un chiquitito, doce, catorce años, le digo mijo, ¿te pasó algo? No, no, nada, estoy bien, no me pasó nada'», señaló el comunicador.

Además, Fernando Solabarrieta mencionó que posteriormente «parece que bajan a un hueón que había subido a chorear».