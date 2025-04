José Antonio Neme y candente revelación: «Me habría gustado ser actor porno…»

En el último tiempo, José Antonio Neme se ha convertido en uno de los personajes más cotizados de la televisión. Es por esto, que sus declaraciones siempre se viralizan y sus seguidores están expectantes a cada paso que da.

En esta línea, el periodista conversó con La Cuarta, donde abarcó varios temas, donde habló de su salida de Mucho Gusto y reveló una candente confesión.

En medio de la entrevista, el comunicador confesó que le hubiera gustado trabajar en la industria pornográfica. «me habría gustado ser actor porno. Soy super desinhibido… Ahora, creo que tengo también una visión media ideal del mercado del porno, que yo creo que es un poquito más duro de lo que uno se imagina».

«Porque no sé si pagan tan bien, no sé si es todo tan ideal, sexual y sexy, porque son jornadas larguísimas, los actores porno a veces son adictos a una serie de sustancias, jajaja, o sea, tampoco tienen una vida (ideal)… Yo lo digo desde la estupidez y la fantasía», continuó el rostro de Mega.

Además, se refirió al «boom» de las plataformas para adultos. «Hoy uno con un teléfono también puede ser actor porno, con estas páginas de Arsmate u Onlyfans no es necesario salir de tu casa para generar contenido… ¡A esta edad no me metería (a esas plataformas)! No, qué patético, ya pasó la vieja».

El regreso de la farándula y el rol de José Antonio Neme

Neme no ha estado apartado de la vuelta de la farándula a la TV, y se refirió a su participación en OnlyFama. «ya estoy un poquito en farándula, siento que puedo ir y volver, como que no tengo atado; me gusta y lo paso bien, no es a lo que me gustaría dedicarme exclusivamente, pero no le hago asco», señaló.

Para cerrar, el periodista entregó su visión. «Me entretengo, me río y creo que la mayoría de los temas de farándula son para reírse. Es muy gracioso ver a gente medianamente inteligente hablando de temas banales, encuentro que es una conversación muy ‘seductora'» concluyó.