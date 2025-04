«Me he reencantado»: Víctor «Pelo Verde» Aranda comentó su regreso a la radio tras un año de ausencia

Víctor «Pelo Verde» Aranda estuvo trabajando por más de 20 años en la radio, hasta 2023, cuando presentó su renuncia para dedicarse a proyectos personales. Sin embargo, hace tan solo unos días, regresó a RadioActiva para reemplazar a nuestro Pape Salazar en el programa «Yo Soy Tu Pape«.

Pelo Verde habló sobre su regreso a la radio, tras más de un año alejado del rubro. También, comentó sobre su incursión con una productora y los medios digitales.

Víctor «Pelo Verde» Aranda comentó su regreso a la radio tras un año de ausencia

Víctor «Pelo Verde» Aranda tuvo una entrevista con Las Últimas Noticias, en donde se refirió a su regreso como locutor radial, en RadioActiva.

Sobre su salida de la radio, el locutor comentó: «A fines de 2023 necesitaba salir, estaba pasando por mucho estrés, necesitaba digerir la muerte de mi papá que fue el año anterior porque no me tomé vacaciones y seguí trabajando. Además, que con mi señora me estábamos terminando nuestra casa en Pichilemu y en Santiago también me había mudado, y quería vivir esos procesos».

A pesar de renunciar voluntariamente, y perder la indemnización, el locutor aseguró que no tuvo problemas económicos durante el año que salió de la radio, gracias a la productora que armó. Luego comentó como empezó a subir sus sesiones tocando música, hasta que lo invitaron al «Ahora Caigo» de Daniel Fuenzalida en TVN.

Después, presentó la idea de hacer un «react» de «Mi Nombre Es», programa de talentos del mismo canal. Luego de esto, se le dio la oportunidad de volver a la radio, para reemplazar a nuestro Eduardo «Pape» Salazar.

Respecto a su regreso en RadioActiva, Pelo Verde comentó: «Me llamaron y antes de contarme para qué era fue si podía o no, acepté y me dijeron ‘ya, es en la tarde, vas a reemplazar al Pape’«.

«Si me lo hubieran dicho al revés, hubiese dicho que no. Aunque sea solo por tres semanas, tuve harto miedo«, agregó.

Ahora, Pelo Verde aseguró que la gente lo ha apoyado, y se reencantó con la radio: «Le estoy tomando el gusto a la radio de nuevo, me he reencantado. Me impresionó que la respuesta ha sido heavy, gente que me seguía, que me recuerda, y que hasta me tratan de traicionero».

«Yo iba preparado para lo peor, y ha sido todo lo contrario«, cerró.