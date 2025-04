Muere madre de recordado exparticipante de Morandé con Compañía: reveló por qué no pudo asistir al funeral

Recientemente, se dio a conocer que un recordado exintegrante de Morandé con Compañía (MEGA) vive una compleja situación. Estamos hablando de Luky Buzzio conocido como «Pichulotote», quien sufrió la pérdida de su madre.

Vale señalar que el actor de 51 años vive en Estados Unidos y se enteró de la lamentable noticia a través de un llamado desde Argentina.

De acuerdo a lo informado por La Cuarta, el pasado 14 de abril, Luki Buzzio, recibió el llamado de su hermano, quien se encuentra en Mendoza. De este modo, le informó que «la mami se nos fue».

El medio ya nombrado indicó que Juanita Castagnolo, madre del actor, murió a los 82 años debido de un cáncer a la sangre que padecía desde hace una década. Además, la mujer tenía depresión.

«Yo quedé para adentro. Imagínate, ella era todo para mí», indicó el exintegrante de Morandé con Compañía en conversación con LUN.

Luki Buzzio no pudo asistir al funeral de su madre

El exintegrante de Morandé con Compañía dio a conocer que dicho día comenzó el día yendo al gimnasio.

«Eran las 6 de la mañana y yo estaba ahí. Supongo que cada uno reacciona diferente ante este tipo de noticias. Entrenaba con lágrimas en los ojos», señaló el actor.

Vale señalar que Luki Buzzio no asistió al funeral ni velorio de su madre. El actor conocido como «Pichulotote», explicó que esto fue debido a su residencia en Estados Unidos y su trabajo.

«Acá o acatas las órdenes o te echan. Estoy en un proceso de cambio de estatus para pedir la residencia y la ley establece que hay que esperar ese cambio sin salir del país (…) Pensé en viajar pero iba a tener problemas, penalizaciones por hacerlo», indicó.

Además, señaló que durante ese día iba a comenzar la grabación de serie en la que forma parte.

«El show debe continuar, dicen. A pesar de la pena, yo traté de hacerlo. Mi mamá no hubiese soportado que me quede llorando por ella sin hacer lo que debía hacer. No me lo hubiese perdonando nunca. Por eso este trabajo está dedicado a ella», mencionó.