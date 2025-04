«No es de dramática»: Katteyes se quitó sus implantes mamarios y reveló el impactante motivo

Katteyes, cantante e influencer chilena, anunció en sus redes sociales la cirugía a la que tuvo que someterse. Fernanda Villalobos, nombre real de la joven, se quitó los implantes mamarios, debido a una complicación que tuvo en su pecho, y le podría traer graves problemas de salud.

Si bien, había dado la noticia de que debía operarse hace un tiempo, ahora salió a contar más detalles, ya realizada la intervención médica.

Katteyes se quitó sus implantes mamarios y reveló el impactante motivo

A través de su cuenta de TikTok, en la que suma más de 40 millones de seguidores, Katteyes reveló a sus fanáticos su proceso de recuperación. Así, comenzó diciendo, mientras se le veía entre lágrimas: «Hola, acompáñenme a salir de mi crisis postoperatorio. Que se basa en tener ansiedad sobre el dolor y llorar, y dormir, y comer y volver a dormir«.

Cabe recordar que hace unas semanas, Katteyes había anunciado que debería someterse a una cirugía para quitarse los implantes. Esto, para evitar complicaciones de salud.

Ahora, tras realizar la operación, en el video donde se le ve maquillándose, contó más detalles: «Quería aprovechar de contarles el verdadero contexto de por qué me operé. Para los que no saben, se me encapsuló un implante. Eso significa que tu piel genera un tejido sobre el implante y lo puede ir apretando hasta que lo puede explotar«.

«Ustedes saben que si se explota un implante te puede dar cáncer, te pueden salir quistes. En sí, es súper peligroso», agregó.

Después, Katteyes contó cómo fue la operación: «Mi cirugía duró alrededor de 4 horas. Tuvieron que sacar el implante, limpiar el tejido que estaba allá adentro y por eso para mí esta recuperación ha sido el doble de dolorosa«.

Para cerrar, le dejó un mensaje a sus seguidores en redes sociales: «Quería mostrarles el proceso. No es de dramática o de querer llamar la atención, como estaban criticando».