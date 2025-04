Reconocido comediante chileno revela que fue víctima de millonario robo: «Para pagar el pie de nuestra casita»

Recientemente, un reconocido humorista chileno dio a conocer que vive un complejo momento después de sufrir un millonario robo. Estamos hablando de Marcelo «Coronel» Valverde.

Primero, el comediante había revelado que le robaron su celular. A esto, se le suma que también perdió su billetera que tenía sus documentos.

«No me van a creer, pero ayer (domingo) me robaron el celular y hoy día se me perdió la billetera. Así que ahora estoy usando a la Lupita (su mascota) de billetera», indicó Coronel Valverde a través de una historia de cuenta de Instagram.

Además, el humorista agregó: «Si saben algo de mi billetera, avísenme, por favor, están mis documentos, no hay plata, nada. Solo están mis documentos y si encuentran mi celular… ¡Ay, Lupita, qué vamos a hacer!».

Marcelo Valverde revela que sufrió millonario robo

Sin embargo, esto no termina ahí. Resulta que este martes, Marcelo Valverde compartió otro video, en el que dio a conocer que fue víctima de otro robo más grande, el que generó que se ausentara del podcast, «El Sentido del Humor».

«Si no bastaba con el robo del celular y la pérdida de los documentos, además, hoy me enteré que nos robaron plata, como $10 millones de pesos», reveló el comediante.

Además, Coronel Valverde explicó que «entre plata que tenía en la empresa, plata que tenía guardada para juntar, para pagar el pie de nuestra casita».

En este sentido, expresó que «así que eso, estamos haciendo trámites para recuperar el dinero».

Además, Coronel Valverde mostró que sus mascotas lo estaban acompañando. «Saben que algo pasa y tratan de hacer compañía», finalizó.