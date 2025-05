A sus 89 años: Muere el expresidente de Uruguay, José «Pepe» Mujica

Durante la jornada de este martes 13 de mayo, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi dio a conocer la muerte del expresidente José Mujica.

«Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo», señaló Orsi.

Vale señalar que José Mujica padecía cáncer de esófago, que ya había entrado en la fase terminal, de acuerdo a lo que había informado su esposa, Lucía Topolansky.

Uno de sus deseos antes de morir, es que sus restos se entierren en su chacra, donde también descansa su perra Manuela.

José Mujica fue presidente de Uruguay entre el 2010 y 2015. Además, fue guerrillero y es una de las figuras más icónicas de la izquierda en Latinoamérica.

En abril del año pasado, el expresidente dio a conocer que fue diagnóstico de cáncer de esófago. De este modo, se sometió a diversas intervenciones médicas.

Sin embargo, el 9 de enero de este año, José Mujica dio a conocer al seminario uruguayo «Búsqueda» que el cáncer se estaba expandiendo y que había tomado la decisión de someterse a más tratamientos.

«Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta», indicó en dicha oportunidad.

Posteriormente, en febrero de este año, José Mujica recibió la visita del presidente de Chile, Gabriel Boric. De hecho, tuvieron una reunión en su residencia privada, ubicada a las afueras de Montevideo.

Vale señalar que Mujica también fue senador y ministro de Uruguay.