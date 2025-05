Ex pareja de reconocido actor chileno lo acusa de manipularla para abortar y agresión en embarazo: «si tú no abortas, yo no voy a estar más…»

La ex pareja de Lucas Bolvarán, actor nacional reconocido por su papelde Félix en «Los 80» lo acusó del no pago de pensión alimenticia de sus gemelas, y reveló que la manipuló para que abortara.

Camila, quien no reveló su identidad, habló con el equipo de Only Fama y rememoró la historia de cuando el actor se enteró de su paternidad.

Sin embargo, la reacción del joven fue totalmente distina a lo que pensaba Camila. «Reaccionó frío, en shock. Me dijo, ‘no Cami, no podemos ser papás. ¿Por qué no abortas mejor? Tú eres muy chica, yo también. Voy a entrar a la universidad y no voy a tener tiempo para cuidar un hijo, etc», comenzó diciendo.

Manipulación, agresión y el no pago de pensión: La «funa» a Lucas Bolvarán

Asimismo, relató que ella sí tenía deseos de ser madre, pero quedó en shock luego de la reacción de Bolvarán, quien tenía una actitud de «no querer responder».

“Pensé en el aborto, pero porque él como que me lo imponía. ‘Cami, si tú no abortas, yo no voy a estar más contigo’, más que nada manipulando la situación”, continuó.

“Cambió totalmente y drásticamente su personalidad. Estaba mucho más distante, no me contestaba los mensajes, de hecho, me había bloqueado. No quería tener ningún tipo de relación conmigo, pese a que éramos pareja”, se refirió a la actitud de Lucas, esto en el proceso de su embarazo, según consignó Canal 13.

En este contexto, le puso fin a la relación luego de una agresión que sufrió, esto mientras estaba embarazada, en el año 2018. Fue en el momento de constatar lesiones que se enteró de la noticia de que sería madre de gemelas.

«Me frustra mucho que Lucas no sea un apoyo en temas económicos y de crianza. Ha hecho un abandono absoluto, tanto él como sus padres, de mis hijas. Básicamente, no les importa la existencia de mis hijas y ha sido muy angustiante saber que no cuento con ninguna de esas personas», concluyó.

Por su lado, Lucas Bolvarán no ha reaccionado al respecto.