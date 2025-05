«Gracias por llegar a salvarme»: Primera denunciante de Jorge Valdivia revela que está esperando un hijo

Recientemente, la primera denunciante de Jorge Valdivia informó a través de redes sociales que está esperando un hijo.

Resulta que mediante su cuenta de Instagram, la mujer compartió un registro, el que aparece posando en una escalera.

Además, la mujer acompañó el video con las siguientes palabras: «Hoy cumplimos 17 semanas. Gracias por llegar a salvarme».

Es importante señalar que la primera denunciante de Jorge Valdivia, es una tatuadora que habría sido contactada por el exfutbolista.

De acuerdo al relato de la supuesta víctima, se juntaron el domingo 21 de octubre del año pasado, en el restaurante Chicha en Ají (Providencia). Esto con la finalidad de hablar de un proyecto que supuestamente se quería realizar el exjugador de Colo Colo.

Además, la mujer señaló que luego de tomarse un segundo pisco sour, no se acordó de nada y despertó al otro día con dolor genital y confundida.

De este modo, la tatuadora denunció a Jorge Valdivia por abuso sexual. Y posteriormente, apareció otra denunciante.

Vale señalar que el exjugador de La Roja, actualmente cumple las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.

Denunciante de Jorge Valdivia asegura que hay cinco víctimas

En abril pasado, la mujer utilizó sus redes sociales para indicar que existirían más víctimas que hasta dicho momento no habían realizado la denuncia.

«Establezco que somos cinco víctimas, para dar cuenta de las niñas y mujeres que estamos a la espera de la justicia que se promete», señaló en aquella oportunidad.

Además, según informó La Cuarta, la denunciante de Jorge Valdivia compartió un texto, en el que acusó lentitud de la justicia, Además, criticó a la fiscal del caso por «no realizar exámenes que se me prometieron y que no se cumplieron dentro del plazo necesario para lograr encontrar drogas de sumisión».