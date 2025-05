«No tengo paciencia con él»: ‘Sacan’ a Willy Sabor en vivo del estudio tras desubicado comentario a Cata Palacios

Durante la jornada de este miércoles, Willy Sabor protagonizó una llamativa situación en el programa «Hay que decirlo» de Canal 13, el que es conducido por Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez.

Esto ocurrió durante una conversación del panel con Cata Palacios, quien estaba entregando detalles con respecto a su candidatura a Miss Universo Chile.

Resulta que Willy Sabor le preguntó: «¿Fue decisión propia postularte a Miss Universo Chile?».

En este sentido, el humorista se refirió al rol que pudo haber tenido su entorno para afrontar este nuevo desafío.

«Porque está tu hija, tu mamá, tus amigas…», estaba indicando Willy Sabor antes de ser interrumpido por la misma Cata Palacios. «No, mi mamita está en el cielo hace dos años», le indicó la entrevistada.

Esta situación no pasó inadvertida para los presentes. En este sentido, el resto de compañeros «sacaron» rápidamente al comediante del estudio. Sin embargo, es importante señalar que se trató de una humorada.

«Willy fuera», expresó Paulina Nin. Por otro lado, Pamela Díaz, quien acompañaba al humorista hasta a fuera del estudio, expresó: «Disculpa, Cata. Yo no tengo paciencia con él».

Esta fue la reacción de Cata Palacios a los dichos de Willy Sabor

Es importante mencionar que Cata Palacios no se enojó con esta situación y expresó: «Él no sabía, no lo reten, no tiene por qué saberlo».

En tanto, Paulina Nin expresó: «Willy es por lejos la persona más tierna que hay, jamás diría algo para hacerte sentir mal».

Posteriormente, Willy Sabor volvió al estudio y lanzó un cómico comentario fiel a su estilo. «Si la cago me avisan», mencionó.