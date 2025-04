Willy Sabor lanzó inesperado chiste que provoco la salida de Paulina Nin del estudio

En el espacio de espectáculos ¡Hay que decirlo!, de Canal 13, Willy Sabor y Nacho Gutiérrez recordaron algunas de sus anécdotas en tiempos de radio.

Esto ocurrió después de que Gutiérrez comentó sobre el caso de una mujer infiel que lo llamó en vivo para pedirle un consejo.

“Estábamos al aire en la radio y me llama una niña para decirme que tiene un problema. Me dice que estaba esperando guagua. Yo le digo que es una buena noticia, pero me dice que la guagua no es de su marido”, comentó Nacho Gutiérrez.

«Yo, como que me bloqueé y le digo ‘ya, es de su amante’. Y me dijo ‘no, fui a un cumpleaños y se me pasó la mano, pero no tengo el teléfono del papá de la guagua'», continuó.

Posteriormente, el periodista recordó: “Me pregunta qué hacer, si le cuenta al marido, y yo le digo ‘¡no!’. Me salió de adentro. Ella me decía que si le contaba se le iba a desarmar la familia”. Comentó

La talla de Willy Sabor

Fue justo ahí cuando Willy Sabor, entró en la conversación y lanzó, en tono de broma, la excusa que hubiera dicho la señora del recordado momento que vivió Ignacio Gutiérrez. «Uy, me caí y me senté en la corneta», expresó.

Como era de esperar, el chiste de Willy Sabor desató las risas en el estudio. En ese mismo momento, Paulina Nin decidió abandonar el estudio.

Vale señalar que esto ocurrió después de que la presentadora de televisión tuvo un ataque de risa.

“¡Nos van a echar!”, exclamaron en el panel, luego de un estallido de carcajadas.

