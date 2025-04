«Le habría pegado un cachuchazo»: Acusan a Pilar Cox de descontrolarse y agredir a una invitada en su regreso como animadora

Luego de estar años alejada de las pantallas, Pilar Cox apareció el año pasado en Primer Plano, para hablar desde su nuevo rubro, manejando un almacén en la comuna de El Bosque. Tras participar de esta entrevista, había sellado su regreso a la conducción.

Pilar Cox recibió la oferta de un proyecto que se transmitiría en YouTube, pero la grabación del primer capítulo habría terminado de la peor forma. Desde «Que Te Lo Digo«, revelaron que la animadora habría golpeado a una invitada.

Acusan a Pilar Cox de descontrolarse y agredir a una invitada en su regreso como animadora

El periodista de espectáculos, Luis Sandoval, en el programa de farándula de Zona Latina, reveló una impactante información que involucra la grabación de este nuevo programa. Según contó, este proyecto buscaba «ayudar a tener una sociedad mucho mejor, un programa social«.

Sin embargo, algo habría pasado con la conductora. «Estaban tres abogados invitados y esta animadora, algo pasó, que en la grabación, según la información que nos llega, no habría tenido el mejor comportamiento«, indicó.

Luis Sandoval afirma que el problema habría al final del programa, cuando pidieron una foto grupal. En ese momento, una de las abogadas tocó accidentalmente la mano de Pilar Cox. Esto habría provocado una desproporcionada reacción. «Le habría dado rabia y le habría pegado un cachuchazo a la abogada«, aseguró.

«Por este incidente escandaloso, se baja del proyecto«, concluyó Sandoval.

El director de la productora encargada del programa, Sebastián Ballesteros, también se refirió al respecto en «Que Te Lo Digo«: «Teníamos todo hablado, todo organizado. Ese día, cuando llegó, la noté muy hiperventilada y ultra desubicada con los panelistas que en este caso iban a ser abogados».

«Empezamos el programa y empezó a mandar a callar a mis invitados, muy mala onda, muy pesada«, agregó.

Después, aseguró que la animadora tenía una actitud de «diva», y confirmó la agresión por parte de Pilar Cox a la invitada. «La abogada se quedó en shock, se me quedó mirando, no sabía qué hacer. Luego habló conmigo y pidió que no saliera el programa«, relató.

Por último, señaló que la participación de Pilar Cox en el proyecto ya fue descartada.