Tras ser internada en centro de salud mental: ¿Karen Paola ingresará al reality Mundos Opuestos de Canal 13?

Hace algunas semanas, Pamela Díaz dio a conocer que la Karen Paola podría ingresar al reality de Canal 13, Mundos Opuestos 3, en el cual se encuentra su exmarido Juan Pedro Verdier.

No obstante, durante este fin de semana se dio a conocer que la popular cantante entró a un centro de salud mental. De este modo, se generó incertidumbre con respecto a si es que la exMekano ingresará al programa de telerrealidad.

En este sentido, Michael Roldán señaló en «Sígueme» de TV+ que «hoy me confirman, puede ser un poco obvio, que el ingreso de Karen Bejarano a Mundos opuestos 3 no se suspende, me señalan que se cancela definitivamente».

Además, indicó que Juan Pedro Verdier no sabe lo que pasa con Karen Paola. «Estoy en condiciones de asegurarles que hasta el minuto Juan Pedro no tiene idea de lo que está sucediendo con Karen Paola», mencionó.

Sin embargo, Cecilia Gutiérrez entregó otra versión al respecto.

Cecilia Gutiérrez se refiere a la situación que atraviesa Karen Paola

En el programa Plan Perfecto, la periodista de farándula indicó que Verdier estaría al tanto de lo que vive Karen Paola.

«Yo estuve reporteando con la producción del reality y me dicen que ya le informaron la situación de Karen a Juan Pedro, que ya sabe que está internada«, señaló.

Además, Cecilia Gutiérrez mencionó que Karen Paola iba a sumarse a Mundos Opuestos y que las palabras de su exmarido, quien confesó que iba a morir amándola, iban a contribuir a su arribo al programa.

«Inicialmente, antes de que sucediera todo esto, Karen iba a ingresar al reality… él estaba un poco preparando el camino porque sabía que ella iba a entrar y que ahí en el reality se podría generar una reconciliación», mencionó la comunicadora

Incluso, Cecilia Gutiérrez expresó: «En Canal 13 todavía tienen la esperanza de que saliendo ella de esta clínica pueda incorporarse al reality, porque creo que había un acuerdo ya también».