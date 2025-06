Se confirma el quiebre de popular pareja del espectáculo: «Di todo por ti y por la relación»

Recientemente, se confirmó el quiebre de una popular pareja del espectáculo. Hablamos del cantante urbano Marcianeke y Anaís Vilches.

Es importante mencionar que el artista generó gran preocupación hace algunos días tras compartir un delicado mensaje en redes sociales. «Será todo mejor si me voy. No sé cuánto seguiré soportando», señaló.

Además, Marcianeke borró todos los registros que tenía junto a Anaís Vilches en Instagram.

Y según consignó Página 7, posteriormente, la influencer y exparticipante del reality Palabra de honor compartió una historia en la que mencionó: «Qué difícil es todo esto, ya me cansé de hacerme la fuerte, no doy más».

Sin embargo, esto no es todo. Posteriormente, Anaís Vilches compartió un nuevo mensaje en que arremetió duramente contra Marcianeke.

Anaís Vilches se lanza con todo contra Marcianeke

En una historia que posteriormente borró, la exchica reality señaló: «Qué fácil es llegar y hacer un live haciéndose la víctima. Lo que más me pediste es que no publicáramos nada y mira lo que haces».

«Siempre haciéndote el pobrecito y haciéndome quedar como la mala, siendo que di todo por ti y por la relación, para que prácticamente me dejaras en la calle y dejar todo lo que un día construí con tanto esfuerzo. Deje todo, todo», agregó Anaís Vilches.

En este sentido, la joven también expresó: «Sería el colmo que me desearas el mal después de todo lo que he sufrido por ti. Pero como tú dices, mañana será bonito y ojalá tú también brilles mucho más sin mí».

Y para finalizar, la ahora expareja de Marcianeke expresó: «Me volveré a parar de esta, como lo hice años atrás, cuando me hiciste lo mismo, con 18 años recién cumplidos, sola, en una ciudad donde no conocía a nadie. Lo juro».

