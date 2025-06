«Uno piensa lo peor»: Popular actriz chilena revela complejo diagnóstico médico y se sincera sobre su experiencia

Hace algunos días, la popular actriz chilena Li Fridman, entregó detalles de cómo es su experiencia con alopecia. Vale señalar que esta enfermedad provoca la pérdida anormal de cabello, incluso puede afectar el cuero cabelludo de cualquier parte del cuerpo.

La intérprete dio a conocer que esta condición se le diagnosticó siendo adulta. Sin embargo, contó que cuando era niña ya habían surgido algunas señales.

En este sentido, recientemente la actriz de 38 se refirió al tema en un video colaborativo con el Instituto Tricológico Chileno. Además, en dicho lugar se realizó diversos exámenes para ver el estado de su cabello.

Actriz Li Fridman entrega detalles su experiencia de la alopecia

La actriz señaló a través de su cuenta de Instagram: «Tengo alopecia, pero no es tan terrible. Hay muchos casos en que es reversible y es ese mi caso».

Vale señalar que en conversación con Página 7, Li Fridman señaló: «Uno se asusta y piensa que vas a quedar pelada, que es terrible, pero en el centro me sentí súper bien con la información y me dieron tranquilidad. Rápidamente, pude entender que no era tan terrible».

De todos modos, la intérprete reconoció que antes de saber que esta condición puede ser reversible, pensó que pudo afectar a su trabajo como actriz.

«En primera instancia uno piensa lo peor y que va a estar todo mal en la vida y que por supuesto va a afectar a mi pega, sobre todo porque yo trabajo con mi cuerpo», señaló Li Fridman

En este sentido, agregó: «No tuve el tiempo para asimilarlo y entender que tal vez era para siempre».

