«Al no tener una red de apoyo, tú te crías inseguro en la vida»: Felipe Parra sorprendió en PH tras relatar el abandono de sus padres

Uno de los invitados al programa de conversación de Chilevisión, Podemos Hablar, de este viernes fue Felipe Parra. El talentoso imitador se sinceró con el panel, y relató uno de los episodios que marcó su vida.

Además, durante el espacio aprovechó para imitar a la variedad de personajes con la que deslumbra en redes sociales, y también en los escenarios.

Felipe Parra sorprendió en PH tras relatar el abandono de sus padres

Antes de hablar sobre lo compleja que fue su infancia, Felipe Parra decidió aclarar que su intención al hablar del tema sería visibilizar, puesto que como él, hay muchos niños y niñas que pasan por la misma situación.

Así, el creador de contenido partió entregando un poco de contexto, lo que sorprendió al panel: «Es bueno contextualizar porque hay gente que tiene una realidad difícil en Chile. En Lota, sobre todo, cuesta salir adelante. Mi abuela tenía una pensión de 80 lucas«.

«Mi papá se fue hasta que naciera, y mi mamá como al año. Tomó malas decisiones y al final yo me quedé con mi abuela. Y claro, al no tener una red de apoyo, tú te crías inseguro en la vida«, explicó Felipe Parra.

Además, el imitador aseguró que esto le significó algunos problemas en su adolescencia: «No tenía a nadie que me diga como: ‘Oye, vamos, tú puedes hacerlo’. Yo tenía pánico escénico. Nunca hice una disertación en el colegio. Me corría, me iba al baño, me hacía el enfermo».

Felipe Parra comentó que al crecer, encontró en el humor una salida ante esta compleja situación: «Los personajes me ayudaron a poder encontrar algo, por último, un brillito».

Y para cerrar el tema, reveló uno de sus objetivos hoy en día, después de haber vivido una difícil infancia: «Quiero inspirar a esos jóvenes de Lota y de tantas comunas de Chile rurales, que a lo mejor tienen un talento y no tienen a nadie que les diga ‘tú puedes’«.