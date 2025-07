«Es muy difícil»: Benjamín Vicuña responde con todo dichos de China Suárez sobre su paternidad

En los últimos días Benjamín Vicuña y China Suárez volvieron a la palestra de la farándula chilena, luego de que la modelo hiciera una polémica publicación a través de su cuenta de Instagram. En el post, la ex pareja del actor chileno escribió unos duros descargos en torno a su calidad como padre.

Todo comenzó cuando Benjamín Vicuña revocó el permiso para que sus hijos pudieran salir del país, de esta manera, China Suárez junto a su actual pareja, el futbolista Mauro Icardi, no podrían sacar a los menores de edad de Argentina. Esto generó la molestia de la modelo, quien calificó al actor de irresponsable. ¿A dónde los quería llevar? Nada más ni nada menos que a Turquía, país donde juega el ex seleccionado argentino.

«‘El papá del año’ quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’, pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año, que me dejaba tirada cuando me agarré Covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada, dando teta, cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira», relató Suárez en la polémica publicación.

La respuesta de Benjamín Vicuña

Tuvieron que pasar un par de días para que conociéramos la respuesta de Benjamín Vicuña. De hecho, el programa de Mega, Only Fama, se puso en contacto con el actor chileno y en la última edición del programa éste entregó su versión de los hechos y respondió a las acusaciones de su ex pareja .

«No hay mucha vuelta que darle. Es cosa de tiempo. Estas situaciones a veces, todo se pone muy raro», comenzó diciendo Vicuña al panel del programa. A lo mismo agregó que «Es difícil, es muy difícil hasta hablarlo».

Pese a su escueta respuesta con el programa de Mega, en conversación con la prensa trasandina, Vicuña se explayó un poco más y reveló que no le complican los viajes de sus ex pareja a Europa, pero sí la estabilidad de sus hijos quienes también tienen responsabilidades.

A raíz de lo mismo, Vicuña dijo que «la Mari (China Suárez) tiene todo el derecho del mundo de poder viajar, de acompañar a su pareja, y los hijos tienen todo el derecho del mundo de ir al colegio, de estar con sus hermanos, de tener su rutina, estar escolarizados, y es así, le vamos a encontrar la vuelta para que podamos estar todos en paz».

Aunque la polémica parece calmarse, dado que Suárez viajó con su pareja a Turquía, fue ella misma quien advirtió que cuando regrese a Argentina los dramas también lo harán.