«Me molesta que muchos se están aprovechando de su nombre»: los descargos de viuda de Tommy Rey

Ha pasado poco más de cuatro meses desde que el reconocido cantante de cumbia, Tommy Rey, falleció producto de un infarto al corazón a sus 80 años. Desde ese entonces su viuda, Gloria Sáez, se había mantenido en silencio, sin embargo fue en los últimos días en que alzó la voz.

Concretamente, Tommy Rey falleció el pasado 26 de enero en su casa en Reñaca, donde se encontraba acompañado precisamente de su esposa. El hecho enlutó a todo el mundo de la música y produjo multitudinarias despedidas en distintas partes de Santiago.

A raíz de lo mismo, Gloria Sáez comentó a La Tercera que ella era la dueña de la marca Tommy Rey, lo que significaba que el nombre del histórico conjunto musical debía cambiar. Petición que fue acatada por el resto de los integrantes del grupo. De hecho, la antigua Sonora Palacios, hoy, lleva el nombre de La Gran Sonora de Todos.

Los descargos de Gloria Sáez, viuda de Tommy Rey

Fue en el citado medio en que Gloria Sáez reveló un molestar que la ha aquejado en los últimos meses. Ante esto, comentó que algunos homenajes realizados al difunto artista no son de su completo agrado.

«Me molesta mucho que muchos se están aprovechando en este momento de su nombre. Porque hacer un homenaje es cobrar no sé cuánta plata por el evento y aprovecharse. Porque entiendo si un artista va a hacer su actuación normal y en medio de eso dice ‘voy a hacer un homenaje a Tommy Rey’. Es diferente». comentó la mujer.

Asimismo, recalcó que no le gusta que algunos artistas promocionen sus eventos con grandes tipografías diciendo «homenaje a Tommy Rey» y el nombre de ellos abajo. «No lo encuentro justo. Eso no es un homenaje», sentenció la viuda de Tommy Rey.

Pero Sáez no se quedó solo en dicho y ejemplificó con un reciente caso que vio en Osorno. «Había un letrero gigante en el casino Marina del Sol. Arriba decía Tommy Rey y abajo ‘Óscar Olivares’, parece que se llama uno que hace el doble de Tommy Rey. No corresponde eso. No es que me lo contaran, sino que yo lo vi», recalcó la viuda.

Por otra parte, contó que hay ciertos espectáculos que sí le gustan y los cuales ella misma ha dado luz verde. Ejemplo de ello fue el realizado por Leonardo Soto en el Gran Monticello, eso «fue diferente», cuenta la mujer.

Finalmente, Sáez comentó que esta situación le ha generado problemas de salud. «No he estado bien con esto, porque me escriben, me mandan fotos de todas las personas que están dando el nombre de Tommy Rey para trabajar. Entonces, yo me pongo nerviosa».

A raíz de lo mismo, dijo que «Yo todavía no supero esto. Y veo la falta de respeto que de repente hay».