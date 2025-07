¿Estuvo con Stefan Kramer?: Chabe aclara rumor de una supuesta relación con el reconocido imitador

En una nueva edición del programa de Mega, Only Fama, se reunieron alguno de los participantes del ex programa del mismo canal, Mekano. En el estelar, las ex figuras repasaron algunos rumores y anécdotas que se comentaron en ese entonces.

Uno de los rumores más grandes involucraba a María Isabel Indo, más conocida como Chabe, quien fue víctima de un intenso cuestionario por parte de Daniela Aránguiz, panelista de Only Fama y ex participante del extinto programa.

«¿Es verdad que tuviste un romance con Stefan Kramer?» lanzó Aránguiz a Chabe, recordando que el reconocido y exitoso imitiador tuvo un breve paso por el programa juvenil, Mekano. Sobre lo mismo, añadió que «yo creo que las primeras veces que él hizo imitaciones fue en Mekano».

La tajante respuesta de Chabe a la pregunta

Sin embargo, Chabe no titubeó al momento de responder el cuestionamiento de la panelista de farándula, Daniela Aránguiz. No fue la respuesta de la bailarina, a lo que agregó que «yo no lo conocía mucho, y en realidad, digo que no. Tú sabes que yo soy bien directa», sentenció la ex chica Mekano.

De hecho, dio a conocer que probablemente habría sido una amiga de ella la que habría comenzado a esparcir el rumor por los pasillos del canal en ese entonces. «Yo sé más o menos quién puede haber sido la persona que dijo eso, pero es falso», afirmó Chabe.

«Esa persona lo inventó. No quiero entrar allí», finalizó la bailarina.

Cecilia Gutiérrez rememora el rumor

Durante la emisión del programa Zona de Estrellas el año 2022, la periodista Cecilia Gutiérrez rememoró el rumor de un supuesto romance entre Stefan Kramer y Chabe.

En dicho momento, el panel conversaba sobre la biografía que sacaría Kramer en ese entonces. A lo que la periodista lanzó una incisiva pregunta: «¿Irá a contar sobre su pololeo con Chabe?».

«Ellos pololearon cuando él estuvo en Mekano… Hasta el día de hoy es tema en el grupo de amigos de Stefan que haya pololeado con la Chabe», aseguró en aquel instancia la periodista. A lo que agregó entre risas que «para que vean que Stefan también tuvo su pareja farandulera”.