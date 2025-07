«Fue muy terrible»: Dayana Amigo habla por primera vez del tenso momento que vivió con Javiera Contador en el Festival de Viña

Recientemente, la actriz Dayana Amigo, quien le daba vida a «Titi» en «Casados con Hijos» estuvo presente en el programa «Todo va a estar bien» de Vía X. Instancia en la que se refirió a la presentación de Javiera Contador en el Festival de Viña 2024.

«Yo nunca he hablado de esto», señaló la actriz tras ser consultada por el conductor del espacio, Juan José Lavín.

«Nosotros estábamos preparados para salir después de que la Javi terminara su rutina, y nosotros no salimos a ayudar; no era que yo estuviera en el público y dijera ‘ya, me voy a poner mi traje de Titi y voy a ayudar a la compañera», señaló Dayana Amigo.

Es importante recordar que el paso de Javiera Contador en el Festival de Viña estuvo marcado por las pifias que recibió por parte del «monstruo».

Las palabras de Dayana Amigo sobre la participación de Javiera Contador en el Festival de Viña 2024

La actriz mencionó que Dayana se encontraba con Javiera Contador cuando fue presentada por los animadores. Momentos en el que el público estaba molesto tras el fin del show de Andrea Bocelli.

«Siento que fue muy mala suerte (…) Yo estaba ahí cuando Andrea Bocelli salió (del escenario) y la Quinta se vino abajo», señaló.

Además, la «Titi» mencionó que «se fueron a comerciales, dijeron vamos a esperar un rato, pasó un minuto y presentaron a la Javi. Yo le dije ‘no salgas, no te corresponde a ti silenciar nada, Javiera, no».

En este sentido, Dayana Amigo indicó que «jamás debería haber salido por cómo estaba la Quinta».

«Yo le dije, ‘no salgas’, pero empezó a salir y dije: ‘ya, esto no tiene por dónde darlo vuelta, es imposible», agregó.

Por otro lado, sobre su aparición en el escenario del Festival de Viña junto a Fernando Larraín y Fernando Godoy, «Titi» indicó que estaba muy afectada.

«Tenía un pánico, estaba fuera de mí, me lo hubiera saltado pero… Fue muy terrible salir, pero salimos», señaló. Además, confesó que «fue uno de los momentos más complejos de nosotros, en lo personal y como equipo».