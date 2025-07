Popular actriz chilena preocupa a sus seguidores tras revelar complicado diagnóstico: «Quedé en shock y después quedé en silencio»

La actriz Teresita Commentz recurrió a sus redes sociales para comunicar una lamentable noticia.

Resulta que la interprete, dio a conocer que hace un tiempo tenía una lesión, la que no ha ido mejorando y recientemente, recibió un desafortunado diagnóstico.

Teresita Commentz entrega detalles sobre su estado de salud

A través de su cuenta de Instagram, la actriz señaló: «He estado un poco desaparecida… Ayer fui a hacerme la resonancia que me iba a mostrar como iba todo. De eso dependía si ya podía volver a correr muy pronto«.

«Fui con mucha ilusión. Hace semanas que no tengo ni un poquito de dolor. Camino bien, piso bien… no tengo mucha fuerza aún, pero de verdad: me siento bien», agregó Teresita Commentz.

Sin embargo, las cosas no resultaron como la actriz esperaba. «Hoy llegó el resultado. Lo abrí con una sonrisa, pensando que iba a leer algo lindo y que se venía el regreso. Y de pronto, ahí estaba: ‘Fractura por estrés en la tibia derecha’. Así. Sin aviso. Sin dolor y sin señales claras», relató.

Además, Teresita Commentz indicó que «me reí de los nervios. Quedé en shock y después me quedé en silencio. Porque sí… no duele, pero ahí está. Una fractura de esas que crecen en silencio«.

«Me acordé cuando me lesioné, y lo que más nos tranquilizaba, era que no había fractura. Y ahora… sí. Lo más probable es que ya se estuviera formando desde antes, pero recién ahora la resonancia la deja ver con claridad», añadió.

Para finalizar, Teresita Commentz señaló: «Ahora toca esperar. Confiar. Cuidarme. Y cuando sea el momento… volver. Porque todavía me quedan muchos kilómetros por correr en esta vida».

