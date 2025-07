Se confirma el quiebre de querida pareja del espectáculo: estuvieron juntos por más de 10 años y tienen un hijo en común

Recientemente, se dio a conocer el quiebre definitivo de una popular pareja del mundo del espectáculo. Hablamos de ni más ni menos que de Maly Jorquiera y Sergio Freire.

La ruptura fue confirmada por la misma actriz en el programa «Desayuno de Campeones», conducido por Renata Bravo.

Es importante recordar que en octubre del año pasado, la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez dio a conocer que Sergio Freire le habría sido infiel a la humorista. Sin embargo, en dicha oportunidad ambos optaron por no entregar declaraciones públicas sobre el tema.

Vale señalar que la tercera persona involucrada era una seguidora del comediante. De hecho, se habrían conocido en un show.

Maly Jorquiera confirma quiebre amoroso con Sergio Freire

En esta oportunidad, Maly Jorquiera fue consultada sobre su estado sentimental. Ante esto, aclaró que «estoy separada po’, pero se sabe».

Sin embargo, Renata Bravo dio a conocer que no sabía. «Pensé que se habían arreglado», señaló.

En este sentido, la humorista señaló que la separación fue en marzo de este año.

«Nooooo, amiga… pero hasta ahí llegó. Pero es cosa de ir a ver mi show el 26 de julio (en Enjoy Santiago) y vas a escuchar toda mi historia comedizada», agregó Maly Jorquiera.

En este contexto, ambas recordaron un mensaje que le envió hace un tiempo Renata Bravo.

«No resultó po. Oye, la Renata me envió un consejo, que eres linda… No, pero lo intenté», señaló Maly Jorquiera.

De todos modos, la humorista aclaró que sigue teniendo buena relación con Sergio Freire. «Somos grandes papás y somos grandes amigos, y yo lo adoro», señaló.

De esta manera, Maly Jorquiera confirmó su quiebre con Sergio Freire, con quien tuvo una relación de más de 10 años y tienen un hijo en común. Además, habían contraído matrimonio en abril del año pasado.