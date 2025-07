Profesora absuelta tras filtración de fotos íntimas ahora enfrena presión por parte del colegio: «No debería ser un problema»

Hace unos meses, el caso de Yennifer Vásquez, profesora de Carahue, generó polémica tras la filtración de fotos íntimas. Aunque ella no fue la responsable, terminó siendo denunciada por apoderados de su escuela.

Pero con el tiempo, la verdad salió a la luz. “Salí libre de todo. Al final la denuncia que me habían hecho las apoderadas era toda falsa. No hubo pruebas, no hubo testigos, nada. Era todo mentira”, contó Yennifer a Las Últimas Noticias.

Tras un sumario interno, se confirmó que no tuvo ninguna culpa. La acusación de que había enviado videos eróticos a un estudiante resultó ser completamente falsa.

Yennifer tiene la plataforma Arsmate, donde comparte contenido exclusivo para adultos. Lo hizo con un objetivo claro: costear un tratamiento médico para su hijo. Los videos los habían sacado de aquella página.

Más adelante, se descubrió que fue su ex pareja quien filtró los videos. “Nunca pasé material a mis estudiantes”, aseguró, y finalmente el tiempo le dio la razón. Sin embargo, los problemas no terminaron ahí, le respondió al sitio antes mencionado.

Fue absuelta, pero le piden cerrar cuenta de Arsmate

Aunque ya fue absuelta, el colegio le impuso una nueva condición: cerrar su cuenta en Arsmate. “Me notificaron que quedé absuelta de todo, pero que no puedo seguir con la plataforma (…) Esto lo hago en mis tiempos libres, para personas mayores de 18 años, cuando no hago clases. No debería ser un problema”, explicó.

Actualmente, Yennifer Vásquez está con licencia médica por temas psiquiátricos, luego de ser afectada por todo lo que tuvo que pasar.

Además, presentó una querella contra su expareja y anunció que tomará acciones legales para revertir esta última exigencia del colegio. Su abogado afirma que el Servicio Local de Educación estaría actuando fuera de sus atribuciones al presionar con un posible despido si no deja la plataforma.