Querido participante de Mundos Opuestos conmovió a sus compañeros tras revelar cómo su madre lo sacó de las drogas: «Cada vez estaba más metido»

En un reciente capítulo del reality de Canal 13, Mundos Opuestos, Joche Bibbó sorprendió a sus compañeros con una impactante historia sobre su vida personal.

Esto ocurrió durante una actividad, en la que los participantes dibujaron una experiencia que los marcó. De este modo, el argentino realizó un aro de básquetbol acompañado de un anillo dorado.

En este contexto, Joche Bibbó dio a conocer que estos objetos fueron importantes en su vida. Además, reveló un problema que tuvo con las drogas.

Joche Bibbó revela problema que vivió con las drogas

«Yo vivía en Córdoba, al frente del Club Atenas, que es el club que más copas ha ganando… pasaba allí. Amo este deporte, en el club están mis récord de salto de distancia. Dejé el colegio como a los 15 años para dedicarme a esto», señaló el participante de Mundos Opuestos.

Además, Joche Bibbó indicó que mientras practicaba básquetbol, «tuve un problema, un romance con la droga que me arruinó».

«Lo mantuve mucho en secreto, falta de comunicación, siempre iba solo para todos lados, y cuando quise pedir ayuda ya era muy tarde, y cuando intenté volver, entré en un pico depresivo que me fui a la m…», agregó el chico reality.

Además, el participante de Mundos Opuestos agregó: «No había vuelta atrás, cada vez estaba más metido, empecé a mandarme cagadas, cosas que no quiero contar, porque no me enorgullecen».

En este sentido, Joche reveló que su madre se dio cuenta de lo que estaba pasando. «Mi vieja me dijo ‘ya no te puedes quedar más acá’ y me acuerdo de que ella se cortó el anillo de casada, lo vendió y con esa plata me hizo un contacto y llegué a Chile a los 17 años», contó.

«Se lo agradezco a mi vieja, al pueblo de Chile. Estoy contento de estar acá con ustedes, me hace muy bien», agregó el chico reality.

Vale señalar que las palabras de Joche generaron gran impacto en sus compañeros del encierro. De hecho, algunos no se aguantaron las lágrimas tras escuchar su historia.