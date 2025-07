Excarabinera que la rompe en Arsmate reveló que vivió complejo momento y tuvo que presentarse ante la justicia: tenía orden de arresto

Daniela Díaz, excarabinera que ahora es una popular creadora de contenido en Arsmate y que es conocida como Dani Police dio a conocer que pasa por una compleja situación.

Resulta que la joven dio a conocer que fue acusada de «negativa de entrega insumos fiscales».

El problema tiene su origen en el periodo en el que la joven formaba parte de Carabineros de Chile, donde estuvo por 14 años. En este tiempo, recibió elementos como bastones retráctiles, zapatos y ropa. Sin embargo, de acuerdo a sus mismas palabras de Dani Police, muchos de estos instrumentos se perdieron o desgastaron.

No obstante, la «chica Arsmate» dio a conocer que desde Carabineros de Chile no les pareció que no devolviera los objetos. A esto se le suma que no asistió a serie de citaciones, por lo que tenía orden de arresto.

Además, la joven señaló que no ha ocupado dichos objetos para crear sus contenidos.

«Me interesa aclarar que nunca he hecho contenido con el uniforme, por ende no es tema quedarme con ropa para mis producciones», señaló Dani Police.

Dani Police enfrentó a la justicia militar

La joven informó en sus redes sociales que tuvo que presentarse ante la justicia militar.

«Me presentaré y no sé qué pasará conmigo», indicó la modelo de Arsmate antes de presentarse.

Sin embargo, posteriormente a través de su historia de Instagram, la excarabinera señaló que «gracias a Dios no pasó nada a mayores».

Por otro lado, es importante señalar que la joven está preparando una nueva edición de su saga «El robo millonaria», junto a otras exfuncionarias policiales.

La visita de la excarabinera a RadioActiva

Es importante señalar que en marzo de este año, Dani Police estuvo presente en RadioActiva. En esta instancia, la joven se refirió a su primer periodo como creadora de contenido, en el que todavía era parte de Carabineros de Chile.

«Nunca me dijeron literal ‘elige’, pero a mí sí me tocó elegir, porque llega un punto en el que no trabajas cómodo. Las miradas ya eran desnudantes. Aparte las coleguitas mujeres ya no me miraban igual», explicó la «chica Arsmate» en dicha oportunidad.

Revive la visita de Dani Police en RadioActiva acá.