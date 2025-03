«12 veces lo que gano como poli»: Daniela Díaz cuenta cómo pasó de ser carabinera a triunfar en la venta de contenido para adultos

Daniela Díaz llegó hasta el estudio de la 92.5 para conversar con Roberto Rosinelli y Jaime Proox en «HiperActiva, Vamo a Calmarno«. La creadora de contenido, más conocida en las redes sociales como Dani Police, dejó su carrera como carabinera para dedicarse a su cuenta de Arsmate.

Consultada por nuestros locutores, confesó que llegó un momento en el que tuvo que elegir entre ser carabinera y vender contenido para adultos. Las ganancias en Arsmate eso sí, eran mucho mayores, por lo que se fue por ese camino.

Daniela Díaz cuenta como pasó de ser carabinera a triunfar en la venta de contenido explícito

Daniela contó que comenzó con la venta de contenido mientras aún era parte de la institución. Sin embargo, no pudo sostener ambas cosas en el tiempo. «Trabajé 8 años en Ovalle, tenía mucha gente conocida, excolegas y todo. De hecho, los primeros que estaban suscritos eran los de allá«, comentó sobre sus inicios en la plataforma.

Nuestros locutores le preguntaron a Daniela Díaz si en algún momento desde Carabineros la obligaron a elegir su profesión: «Nunca me dijeron literal ‘elige’, pero a mí sí me tocó elegir, porque llega un punto en el que no trabajas cómodo. Las miradas ya eran desnudantes. Aparte las coleguitas mujeres ya no me miraban igual«.

«Eran más pesaditas, ya no era muy buena onda la situación, por otro lado, me estaban sancionando con cuatro días de arrestos administrativos», lo que explicó, son sanciones internas en Carabineros.

La creadora de contenido explicó el momento en el que decidió cambiar su rumbo: «El dilema era que yo tenía dos TikTok que se me habían viralizado, de carabinera, pero no salía vendiendo contenido, salía solo una selfie mirando a la cámara. Esto en TikTok se viralizó, entonces, como yo ya tenía esto viralizado, Carabineros dijo que yo utilizaba este video para promocionarme y atraer el público hacia mi Instagram, y que de ahí se fueran a la página azul».

«La gente piensa que yo pierdo la credibilidad como carabinero, el hecho de ser creadora de contenido a la vez«, agregó.

Luego, comentó que estaba teniendo mucho éxito en Arsmate, y ganando más dinero que como carabinera, lo que finalmente gatilló su decisión: «12 veces lo que gano como poli«, especificó.

