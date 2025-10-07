Viralizan registros de despedida de soltera en el Hospital Regional de Antofagasta: denuncian que habría sido en horario laboral

Una polémica situación se vivió en Antofagasta. Resulta que en el Hospital Regional, un grupo de trabajadoras llevó a cabo una despedida de soltera, lo que ha generado gran indignación.

El Diario de Antofagasta dio a conocer la situación, revelando que el hecho habría ocurrido en horario laboral, mientras pacientes esperaban ser atendido.

Viralizan registros de supuesta despedida de soltera en Hospital Regional de Antofagasta

Además, el medio ya nombrado informó que este «festejo» se habría dado a conocer después de que se viralizaron registros.

En estos se puede ver a una oficina decorada con globos y ropa íntima y una mesa con bebida y comida. Además, aparecen trabajadoras participando de la actividad.

Según el medio ya nombrado, una funcionaria del centro médico compartió registros en historias en su cuenta de Instagram, donde indica que es técnica en enfermería.

Luego, otra persona (que mantiene su identidad en reserva) grabó las historias y las compartió para denunciar la situación.

Vale señalar que no se sabe si es que todas las personas que aparecen en los registros estaban en horario laboral.

Por otro lado, tras conocer esta situación, desde el Hospital Regional de Antofagasta se confirmó que comenzó un procedimiento disciplinario con el fin de determinar posibles responsabilidades administrativas.

«Sobre los hechos consultados por su medio, la direccióndel Hospital Regional de Antofagasta puede informar que instruyó el inicio de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que resulten involucrados en los hechos descritos», señalaron desde el recinto, según informó 24 Horas.

Revisa los registros a continuación:

#Denuncia | Indignación entre usuarios. Imágenes difundidas en redes sociales muestran la celebración de una presunta «despedida de soltera» al interior del Hospital Regional de #Antofagasta. 👉 Revisa la nota completa: https://t.co/OuJeZMBNUL pic.twitter.com/bgtlnMN78h — Diario Antofagasta (@diarioafta) October 7, 2025

También te podría interesar: Asistente social del penal Bío Bío fue despedida tras ser sorprendida besándose con un interno