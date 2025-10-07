Asistente social del penal Bío Bío fue despedida tras ser sorprendida besándose con un interno

Recientemente, se dio a conocer una inesperada noticia. Resulta que en el penal Bío Bío una asistente social fue despedida tras ser vista besándose con un reo.

Esta situación ocurrió el pasado viernes. En esta instancia, ambos fueron descubiertos luego de que un gendarme vio una plancha de madera tapando la ventana de la oficina.

Vale señalar que la asistente social fue contratada por la empresa Sodexo. Además, según informó Radio Biobío, esta situación sucedió en el módulo 55 en una entrevista que la profesional había agendado con el hombre.

Es importante mencionar que esta no era la primera vez que se veía una plancha en la ventana. De este modo, se llevó a cabo una fiscalización y se encontró a la mujer con el interno besándose.

Según indicó el medio ya nombrado, antes ya había un seguimiento del caso, lo que acredita que ambos tenían una relación sentimental desde hace un tiempo.

Preocupación por relaciones de trabajadoras con internos

Desde la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios dieron a conocer su preocupación por esta situación. De este modo, solicitaron investigar estos casos que «pueden poner en riesgo la seguridad de la unidad penal».

Además, el diputado Eric Aedo, se mostró preocupado por la idoneidad de los trabajadores que contrata Sodexo. De hecho, indicó que se deberían revisar las bases de la concesión. «En el marco del crimen organizado, estos contratos de empresas deben ser muy bien estudiados», indicó.

Vale señalar que fuentes internas dieron a conocer que un tiempo menor a dos años, tres profesionales habrían sido despedidas por tener vínculos con internos.

De hecho, un recluso acusado de narcotráfico le habría regalado un automóvil a una de las trabajadoras.

Es importante mencionar que según Biobío, desde gendarmería todavía no se refieren oficialmente al tema.

