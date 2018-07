24 / julio / 2018

Chiquilla contó que fue acosada por Madonna tras besarse en un videoclip

Si bien hace bastantes años Madonna grabó el videoclip de “Justify My Love” recién ahora una es ex súper modelo que participó en este contó la firme sobre el extraño actuar del cantante tras besarla durante la filmación.

Según la chiquilla fue insistentemente acosada por la artista a través de románticas cartas. Amanda Cazalet quien ahora tiene 53 años, aseguró a The Sun que “Madonna se obsesionó conmigo, lo que hizo hoy es considerado acoso y el cómo me trató hoy se vería como inapropiado”.

El “encuentro íntimo” entre ambas en el clip motivó a Madonna a escribirle cartas a Cazalet, en donde le aseguraba ser “la mujer más bonita del mundo”. “Me muero por besarte de nuevo, fantaseo contigo todo el tiempo”, le confesaba la cantante en las misivas.

Pero esto no quedó allí ya que según la maniquí duró dos años. Sin embargo, la modelo indicó que en esa época “no me ofendí porque era bisexual y porque estaba actuando y me estaban pagando”.