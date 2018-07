19 / julio / 2018

Las emotivas palabras de Luis Mi en el escenario tras la muerte de su papá

Tras un fugaz viaje a España para darle el último adiós a Luisito Rey, el músico volvió a Argentina para cumplir con sus compromisos.

La serie sobre la vida de Luis Miguel llegó para desenmarañar y hacer público el turbulento pasado del cantante, que tuvo como principal protagonista a su padre, el español Luis Rey.

Aquella relación de padre e hijo se caracterizó por enojos, peleas, rencores y distanciamientos que se extendieron por años, y por una historia inconclusa: la misteriosa desaparición de Marcela Basteri, la madre del intérprete.

Pero pese a todo ello, en el músico quedó guardado un afecto por él que se hizo evidente en la emotiva despedida. En diciembre de 1992, cuando se encontraba de gira por Sudamérica, Luis Miguel recibió una notificación desde España, sobre el delicado estado de salud de su padre.

El cantante, por entonces de 22 años, continuó con sus compromisos laborales y se trasladó a Buenos Aires para brindar una serie de shows en el Luna Park. Fue en esos días cuando supo que el cuadro de Luisito Rey se agravaba con el paso de las horas, por lo que decidió ir a verlo.

Fue un viaje fugaz. A su progenitor le quedaba poco tiempo de vida y ambos tuvieron un reencuentro breve y muy emotivo. Tras el último adiós, Luis Miguel regresó a Argentina para cumplir con las obligaciones laborales pendientes y durante una de estas presentaciones ofreció unas palabras reflejando su tristeza por la situación, recoge Infobae.

“Antes que nada quisiera disculparme por no tener la oportunidad de estar esta noche con ustedes como siempre he deseado. Pero esta noche es un poco diferente para mí. Yo quisiera que entendieran que el poder tener la oportunidad de estar con ustedes me parece lo más importante porque el poder que me da el cariño de todos ustedes es lo más importante”, le dijo a su público.

“Quisiera que me ayudaran a hacer de esta noche una noche divertida y bonita porque la vida es divertida y bonita, y hay que disfrutarla el tiempo que la tengamos. Quiero desearles mucha felicidad a todos y cada uno de ustedes que están aquí. Compartan todo lo que tengan con la gente que quieren. No mañana, sino hoy. Y siempre tengan algo que dar a otra persona porque lo más bonito que tenemos es el amor y el cariño del ser humano”, cerró el artista.

Fotos: Redes sociales.