31 / julio / 2018

Radio estadounidense elige dos canciones chilenas entre las mejores del siglo

La radio pública de Estados Unidos, NPR, publicó este lunes un listado con las 200 mejores canciones cantadas por mujeres del siglo XXI, y entre los temas elegidos aparecen dos temas de las artistas chilenas Mon Laferte y Ana Tijoux.

En el puesto número 136 aparece el tema de Mon Laferte “Pa’ donde se fue” y en la reseña se puede leer: “Mon Laferte teje hábilmente el drama del bolero con la sensualidad del pop y el dolor gutural del blues desde 2003. En ‘Pa ‘Dónde Se Fue’, las voces de Mon Laferte atacan como un puño el agua salada sobre las flautas andinas y cuerdas en una historia de un padre ausente, su trabajo más íntimo hasta la fecha”.

Mientras que Ana Tijoux logró el lugar 99 con su ya clásico tema del 2009 “1977”. Desde la radio comentan sobre la canción “Ana Tijoux es un fenómeno en Chile y llamó la atención del mundo en general con su álbum ‘1977’. Su canción principal es una autobiografía reveladora y sus letras crudas e inspiradoras van aparejadas con un con explosivo jazz y hip hop con guitarra española”.

Y agregan “Su narrativa rítmica única dobla los géneros y desdibuja las fronteras y no se necesita saber ni un ápice de español para apreciarla”.

Los primeros 10 lugares son los siguientes:

10.- Peaches, “F*** The Pain Away” (2000)

9.- Brandi Carlile, “The Story” (2007)

8.- Alicia Keys, “Fallin'” (2001)

7.- Sharon Jones & The Dap-Kings, “100 Days, 100 Nights” (2007)

6.- Lorde, “Royals” (2013)

5.- Alabama Shakes, “Hold On” (2012)

4.- Amy Winehouse, “Back To Black” (2006)

3.- Beyoncé, “Single Ladies (Put A Ring On It)” (2008)

2.- Yeah Yeah Yeahs, “Maps” (2003)

1.- M.I.A., “Paper Planes” (2007)