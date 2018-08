24 / agosto / 2018

Dejan en evidencia a profe que vendía textos escolares gratuitos

¡Cara de palo!

Sucedió en la escuela primaria Lázaro Cárdenas de Reynosa, Tamaulipas, en México, donde la directora Melina Ramírez exigió a los padres de los alumnos una cuota de 450 pesos de este país, unos 24 dólares, para entregarles los textos escolares, que son de entrega gratuita.

A pesar de que la Secretaría de Educación Pública de México distribuye los libros a todas las escuelas de educación primaria de forma gratuita, la también profesora cobraba para que los estudiantes pudieran acceder a ellos.

En la filmación se escucha claramente a la directora decir a los apoderados de los niños reunidos en un salón que “los papas que ya pagaron se les van a entregar los libros, y vamos a esperar a los que no se han inscrito, porque yo creo que no es justo que nos vayamos parejos”, en clara referencia a que no se entregarían textos a los que no habían pagado la cuota.

Foto: Captura de YouTube.