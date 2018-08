Super Smash Bros Ultimate vuelve con nuevos personajes y modo de juego

09 / agosto / 2018

Los más secos para los videojuegos están pendientes de cada novedad de Nintendo y los usuarios de la consola Nintendo Switch están atentos a cada noticia que se genere sobre Super Smash Bros Ultimate, ya que rumores hablaban de nuevos personajes que se sumarían a la franquicia.

Ahora el director del proyecto Masahiro Sakurai, anunció distintas novedades en el Direct que realizó la compañía. Acá fue donde se presentó el modo Squad Strike 3v3 o 5v5, en el que se escogen distintos personajes que se enfrentan entre sí resultando vencedor quien quede en pie con su último personaje.

Otra forma opción será el multijugador Smashdown en la cual los personajes que ya fueron parte de una batalla quedan banneados de selección, para así obligar al usuario a realizar tácticas y maniobras con otros personajes

In addition, a new Training Mode will feature an exclusive grid stage so you can see how far your opponents will be launched! It’s a great way to practice perfecting your play! pic.twitter.com/mz5lIx1QeE

— Nintendo Versus (@NintendoVS) 8 de agosto de 2018