12 / noviembre / 2018

Periodista asegura que Juan Gabriel vive y que habló con él por WhatsApp

Jorge Carbajal dice que hace años que viene hablando con el “Divo de Juárez” y que incluso se ha reunido personalmente con él.

Aunque ya han pasado más de dos años desde la muerte de Juan Gabriel, aún hay personas que aseguran que el mexicano está con vida. Uno de ellos es Joaquín Muñoz, ex mánager del “Divo de Juárez”, quien señaló que el artista fingió su muerte y que reaparecerá el 15 de diciembre.

Recientemente Muñoz publicó el libro “Juan Gabriel y yo después de la muerte”, ocasión que ha aprovechado para hablar con diversos medios en los que asegura que el cantante está vivo y que reaparecerá próximamente.

“Él simuló su muerte. Está en una casa, está bien, confortable y todo. El mes que entra nos vamos a dar cuenta”, dice Muñoz y agrega que reaparecerá debido a su difícil situación en que se encuentra.

“Ya está aburrido de como está, la situación que vive él es horrible”, dice su ex mánager quien asegura que se ha reunido con el cantante y que está preparando su regreso.

Esta versión es apoyada en parte por el periodista mexicano Jorge Carbajal, quien a través de canal de YouTube, aseguró que hace varios años viene hablando por WhatsApp con Juan Gabriel.

Sin embargo, a diferencia de lo que dice su ex máanger, el periodista mexicano aclara que el “Divo de Juárez” no quiere volver como artista, sino que como Alberto Aguilera Valadez (su verdadero nombre) y que la única razón de volver es para recuperar su fortuna -estimada en 600 millones de dólares-, ya que actualmente el cantante estaría viviendo en una modesta casa que compró en el estado de Morelos a comienzos de su carrera.

Carbajal asegura que ha estado en contacto con Juan Gabriel y que incluso lo ha visto personalmente. De hecho señaló que el artista quería regresar el 2017 pero que sus abogados le aconsejaron que no lo hiciera debido a los problemas legales que le traería haber fingido su muerte.

Sin embargo, las declaraciones de Muñoz como las de Carbajal no han sido tomadas muy en serio, ya que no es primera vez que se dice que Juan Gabriel está vivo. Incluso tras las declaraciones de su ex mánager en las redes sociales comenzaron a circular memes que se burlaban de la supuesta “resurrección del “Divo de Juárez”.

Fotos: Wikipedia