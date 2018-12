19 / diciembre / 2018

Cachó que su pololo era infiel, lo encaró en su cumple frente a todos y se volvió viral

“Así que, en caso que no te hayas dado cuenta, terminamos”, le dijo para finalizar.

Fue una dulce venganza personal, pero que se terminó volviendo viral en las redes sociales. Se trata de una joven que descubrió que su novio era infiel y que lo encaró frente a todos en su fiesta de cumpleaños.

Todo partió como un emotivo discurso, Tiana Perea agradeció a todos los que fueron a su cumpleaños e incluso a su novio, Santos, pero luego las cosas tomaron un drástico giro cuando le habló directamente a él.

“Gracias por hacer que me diera cuenta que merezco algo mucho mejor. Todos saben que estabas tratando de tener sexo con otra chica. Todos nosotros tenemos capturas de pantallas y videos. Le has estado enviando mensajes sexuales y videos. Literalmente le mandaste la misma foto que me enviaste a mí hoy. Así que, en caso que no te hayas dado cuenta, terminamos y te puedes ir a la mierda”, le dijo ante todos los presentes.

Las palabras de Tiana fueron aplaudidas por sus amigos y ahora el video se volvió viral.

Foto: Captura de YouTube.