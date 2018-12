17 / diciembre / 2018

Maluma vuelve a la polémica y esta vez es por sus zapatos

Los fans de Maluma lo criticaron duramente en redes sociales.

El cantante siempre llama la atención y no precisamente por su música. Sus bailes o sus extravagantes looks siempre son noticia y esta vez no fue la excepción.

Ahora la novedad son sus zapatos. ¡ Sí ! fue criticado por utilizar botines con taco en el video clip de “La Luz” un tema colaborativo junto a Wisin y Yandel, en donde los tres están de blanco pero los botines del colombiano son lo más llamativo.

Si bien la mayoría de los usuarios cuestionaron su gusto en la ropa, otros le aplaudieron el estilo y la originalidad de la vestimenta.

Cabe recordar que el intérprete ha estado en la polémica anteriormente por sus diversos cambios de looks y propuestas de moda