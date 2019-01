30 / enero / 2019

Esta semana serán prohibidas totalmente las bolsas plásticas en Chilito

Y como no hay deuda que no se pague y plazo que no se cumpla partió la cuenta regresiva para que las bolsas plásticas sean eliminadas totalmente del gran comercio, por lo que Chilito está muy cerca de convertirse en el primer país de Latinoamérica en eliminarlas.

Así es ya que desde el domingo 3 de febrero, los supermercados y grandes tiendas ya no podrán entregarlas a sus clientes. Por lo que desde esa fecha se deberá acatar la ley 21.1000 aprobada el año pasado y que se pondrá a prueba esta semana.

¿Qué pasará con aquellos que no cumplan? Los establecimientos que no acaten la norma serán multados a beneficio municipal con hasta 5 UTM (cerca de 240 mil pesos) por cada bolsa que entreguen.

En el caso de las micro, pequeñas y mediana empresas, estas podrán seguir entregando bolsas bajo la restricción actual, es decir, dos bolsas por compra. Así que ya sabemos, a sacar nuestras bolsas reutilizables.