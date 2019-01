10 / enero / 2019

Menor baleado habló sobre sus conflictos con el hijo de Luli

La víctima del baleo registrado en Las Condes en el cual estuvo involucrado el hijo de Luli este miércoles fue dado de alta y en entrevista con Muy Buenos Días quiso referirse a sus conflictos con el hijo de la modelo.

El joven explicó que lo conoció en un local de McDonalds: “Yo estaba comiendo con dos amigos y él pasó la primera vez mirándome feo con tres amigos (…) Después pasó con seis amigos y sin parar de mirarme. Cuando terminé de comer yo salí y le pregunté por qué me miraba tan feo. Y me dijo que no me acercara tanto porque tenía una manopla”, dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LULI ASEGURA QUE SU FAMILIA ESTÁ AMENAZADA DE MUERTE

Según contó este quiso golpearlo. “Yo me acuerdo que igual me acerqué pero nos separaron al tiro porque él sacó al tiro la manopla y nos fuimos”.

El menor también afirmó que el hijo de Nicole quiso golpearlo por ser amigo de su expolola y porque probablemente creía que tenían algún tipo de relación, lo que él negó rotundamente. “Yo me juntaba con una prima de ella, por eso nos decíamos primos, por eso todos decían que yo era primo pero no primo (sic) ”, señaló.

La segunda vez que los cabros se vieron fue para Año Nuevo en un mirador en la Avenida General Blanche, en Santiago,donde hicieron las paces y se dieron la mano, según explicó.

“Después de eso un amigo de él llegó esa noche y me acuerdo que le dijo que aquí estaba yo y que me pegaran, pero como yo estaba con mi amigo y lo conocen, no dejó que me pegaran. Nos fuimos al tiro, porque eran muchos”, dijo.

La noche en que fue baleado, el adolescente dice que el hijo de la rubia le habló para que salieran juntos en reiteradas ocasiones, pero él desistió diciendo que “no salía con gente que le tuviera mala”.

“Al principio le decía que no, pero cuando me dijo que estaba afuera de la casa de mi vecino, para que no llegara a mi casa, yo salí al tiro, pero él ya estaba acá atrás esperándome. Tenía a mi otro amigo agarrado, porque él estaba afuera esperándome a mí porque iba a salir con él (sic)”, aseguró.

“Ahí creo que le pusieron la pistola a mi amigo, abrieron el portón y pasó eso”, dijo. “Era una (pistola), pero eran más personas en el auto. Vi cinco hombres y una mujer. Había una mujer arriba de un hombre en el auto”, comentó.

El adolescente afirma que quien realizó los disparos fue una “persona grande”, a quien no conocía. “Yo salí, iba por el taller y dice ‘¿ese es él?’, le pregunta la persona grande, y dice ‘sí ese es’. Abre el portón y empieza a disparar la persona grande”.

“El primero (disparo) me llega pero sonó muy despacio y pensé que era a fogueo, después empiezo a escuchar más y corro. Me tiro por acá, entré a la casa y dije ‘no es a fogueo’, me levanté la polera y tenía el hoyo. Perdí la consciencia, por eso tengo este huevo acá, porque creo que me pegué acá (en la cabeza)”, continuó.

Según su testimonio recuperó la conciencia en la ambulancia y se encontró con su mamá, quien le pedía que fuera fuerte. Tras ello fue trasladado al hospital donde estuvo con riesgo vital.

Por otra parte mientras esta entrevista era emitida, en el matinal de La Red Nicole Moreno aseguraba que estaba feliz que el joven estuviera en su hogar y mejor, pero que hay muchas cosas del caso que no se conocen, incluso afirmó que ella y su familia estaban siendo amenazadas de muerte.