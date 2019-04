03 / abril / 2019

Señora que sufre bullying por decir ‘vístima’ recibirá tratamiento dental gratuito

Hace poco te contamos que la señora que se hizo conocida por decir “vistima” afirmó que tras dar esa entrevista y decir mal la palabra ha sido víctima de bullying.

Su nombre es Elizabeth Ogaz Orrego quien al recibir burlas de muchos quiso explicar que debido al problema en su dentadura pronuncia mal muchas palabras.

Por esto la mañana de este miércoles la mujer conversó con el matinal Viva la Pipol de Chilevisión. En este contexto, la animadora Pamela Díaz reflexionó sobre su caso, preguntándole si alguien le ha prestado ayuda o aconsejado sobre cómo manejar esta situación.

“Me llamaron recién de la Municipalidad, que va a venir una abogada enviada por la alcaldesa. Me dijeron que me traía una buena noticia, no sé qué será”, dijo la señora

Por otra parte agradeció la ayuda de una persona anónima que le ofreció arreglar su dentadura. “Incluso varias clínicas de Santiago me llamaron, pero como había llegado él aquí primero, vamos a ir mañana a arreglar mis dientes”, contó muy emocionada.

“Lo único que le pido a Dios es que me ayude a juntar plata para reponer mi libreta del banco, con la cual estaba postulando. Mi único sueño es tener un hogar y dejar a mi familia aunque sea con una casa”, continuó.

Para finalizar el enlace Jean Philippe hizo un llamado a los televidentes a hacer un aporte monetario para Ogaz. “Hay que empatizar antes de viralizar algo y ser más responsables”, sentenció como lección para los usuarios de redes sociales.

¡Buenísima noticia!