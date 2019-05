21 / mayo / 2019

Liberan el tráiler oficial de Once Upon a Time in Hollywood

Había una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) la cinta de Quentin Tarantino ha liberado un nuevo trailer.

El avance muestra el mundo de Hollywood en 1969 de la mano de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) y Cliff Booth (Brad Pitt), un actor y un doble de acción que tratan de encontrar su lugar en un entorno que cambia con nuevos aires.

También forman parte del elenco Margot Robbie, Kurt Russell, Al Pacino, Dakota Fanning, Timothy Olyphant y el fallecido Luke Perry.

Su estreno en nuestro país será el jueves 8 de agosto.

Revisa aquí el tráiler: