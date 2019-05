La espera terminó y al fin se libreó el primer adelanto de la temporada final de Orange is the new Black y además se confirmó su fecha de estreno para el viernes 26 de julio en Netflix.

La empresa de streaming hizo el anuncio en un nuevo video con las protagonistas de la exitosa serie.En el clip detrás de las cámaras, se ve a su destacado reparto que incluye a Laura Prepon, Taylor Schilling, Kate Mulgrew, Danielle Brooks, Uzo Aduba, Adrienne C. Moore y Dascha Polanco cantar la canción principal del show (original de Regina Spektor) mientras exploran el set del programa.

«Después de siete temporadas, es hora de salir de la cárcel. Extrañaré a todas las damas rudas de Litchfield y al increíble equipo con el que hemos trabajado», dijo la creadora de la serie, Jenji Kohan, en un comunicado cuando se anunció el final del programa. «Mi corazón es naranja pero se desvanece a negro».

En este nuevo ciclo las chicas de Litchfield deben aceptar cuánto las ha cambiado la prisión. La sexta temporada terminó con la liberación de Piper (Schilling), y ahora ella debe luchar con la vida fuera de los barrotes, mientras que Alex (Prepon) permanece tras las rejas.