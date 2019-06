Doble iraní de Messi desmiente que se hizo pasar por el jugador para acostarse con 23 chiquillas

La noticia falsa le ha complicado la vida a Reza Parastesh, que pasó de ídolo a villano.

Hasta hace unos meses, la vida del iraní Reza Parastesh era como la de cualquier otro veinteañero de su país. Se dedicaba a estudiar ingeniería urbana, de la que pretendía vivir posteriormente, y tenía especial interés por las redes sociales, el deporte, la música y la cultura internacional.

Pero todo cambió cuando se un día para otro se convirtió en el «Messi asiático», como él mismo de denomina en Instagram, debido a su gran parecido con el astro de fútbol argentino. Esta similitud le abrió las puertas a hacer de fotomodelo y participar en anuncios para marcas deportivas, como se puede ver en las fotos que ha subido en esa red social.

Por supuesto, el iraní asume este parecido como una bendición. «Sí, sin duda mi parecido ha ayudado a que crezca mi popularidad. Mis seguidores pasaron de 20.000 a 400.000 cuando se dieron cuenta de nuestro parecido. De hecho, Instagram me obligó a verificar mi cuenta», contó.

Sin embargo, lo que hasta ahora era un sueño, ahora se ha convertido en una pesadilla. Y es que de ídolo, pasó a villano en poco tiempo, luego que una noticia falsa destruyera su incipiente fama: De la noche a la mañana empezó a circular la noticia de que se habría acostado con 23 mujeres iraníes haciéndose pasar por Messi.

El afectado se defiendió en la página Omasports.com: «Una noticia como esa en un país musulmán como Irán es desastrosa. Esa patraña puso a todo el mundo contra mí. Acosaron a mi familia gravemente y nos ha afectado mucho». Parastesh también compartió un video en su cuenta de instgram, donde dejó claro que la historia nunca había ocurrido.

«Hola chicos . Una noticia falsa ha sido tendencia en las redes sociales: que me he acostado con 23 mujeres que creían que era Lionel Messi. Por favor no jueguen con la reputación ni la credibilidad de la gente. A nadie se le escapa que si esto fuera así, habría denuncias y me procesarían. Un desastre de grandes proporciones. Si esta noticia fuera cierta, ya estaría en la cárcel. No la crean, es falsa. Haré todo lo posible para defenderme legalmente de esta calumnia», dijo.