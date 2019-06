07 / junio / 2019

Esposa de Chris Hemsworth le pide que no haga tantos desnudos en el cine

No es raro que los directores de cine le pidan a Chris Hemsworth que muestre su cuerpo en los films. Unos cuantos segundos del actor a torso desnudo pueden marcar la diferencia, pero hay una persona a la que no le causa nada de gracia.

El artista contó en una entrevista en «Kyle and Jackie O Show», que a su mujer Elsa Pataky no le gusta que haga desnudos en la pantalla grande. «Está cansada de esto y me ha dicho que me ponga ropa. Para ella no es nada sexy», dijo el guapetón.

Esto a propósito de la nueva cinta del actor de 35 años, «Down Under Cover», en la que interpreta a un detective que investiga diferentes robos en un casino y cuyos principales sospechosos son unos bailarines. Y en la que tendría que aparecer a pecho descubierto.

Recientemente, Chris confesó la esperanza de poder interpretar al dios Thor durante mucho tiempo, si Marvel quiere. Pero por el momento, al actor le gustaría tomarse un descanso, en 2019, para pasar más tiempo con su familia. recoge 20 Minutos.

«Probablemente, este año no voy a rodar ninguna película. Solo quiero quedarme en casa con mis hijos porque están en una edad muy importante: Todavía son pequeños, pero son conscientes cuando me voy… más que antes», comentó.