07 / junio / 2019

No hay duda que Beyoncé y Jay Z forman una de las parejas más consolidadas en el mundo del espectáculo y además forman una bella familia con sus peques, pero claro está que la bella artista puede sentir celos al igual que cualquier chiquilla.

Así es porque la cantante se hizo viral por una llamativa reacción. Resulta que ella estaba junto a su esposo en el duelo de la NBA entre Golden State Warriors y Toronto Raptors y durante un momento, las cámaras enfocaron a la pareja y justo pasó algo que claramente no pasó piola.

Siendo enfocados, se pudo apreciar al rapero conversando con la esposa del dueño de los Warriors, momento en que la morena, claramente molesta y que además se encontraba en medio, empujó con su hombro a la mujer.

Como era de esperar el momento se hizo viral de una en donde los usuarios se rieron de la reacción de la linda artista.

Jay-Z and Beyoncé are courtside for Game 3 😎 pic.twitter.com/6mmJuN8Odn

— ESPN (@espn) June 6, 2019