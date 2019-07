Mister Chile 2019 cuenta con 16 finalistas que buscarán representar al país en el concurso mundial en Tailandia.

Uno de los guapetones es Daniel Pino Varas de 28 años que, además de destacar por su buena pinta, es parte de la Fuerza Aérea desde hace una década.

Según informa La Cuarta, este chiquillo es parte de la banda sinfónica de la institución donde destaca su carrera de músico y militar. «Nunca pensé que iba a ser finalista, pero mis compañeros de pega pensaban que sí, que me iba a ir bien», dijo sobre el certamen.

Daniel además contó que no faltan los que lo molestan por participar en un concurso de belleza para hombres, pero «poco a poco se ha ido masificando el tema». De todas formas el joven aclara que «son pocos los que me molestan , la mayoría de mis amigos me apoya en esto».

El guapetón también contó que está «felizmente casado»,también pretende continuar haciendo carrera en la institución y llegar a ser suboficial.