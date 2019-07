Porque no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague este jueves termina Resistiré , por lo que Keyla Caputo y Alexandra Monsalve sacaron la voz y aseguraron que hubo grandes montajes en el programa.

«Key» dijo que el triángulo amoroso de Sebastián Ramírez con ella y Manelyk González, fue un tongo.

«Seba tiene polola afuera, una chica llamada Melisa. Él nos habló de su relación, nos dijo que ella estaba de acuerdo en todo lo que él hiciera dentro del reality, y que lo que pasaba ahí lo tomaba como un trabajo», explicó la mexicana a LUN.

Asimismo, la modelo afirmó que el romance de Laura Prieto con el español Isaac «Lobito» Torres, también fue mentira.

«Eso fue armado especialmente para que Laura tuviera cuento dentro del programa, pues en los meses que duró el reality no llamó mucho la atención. Por eso se dieron besos e hicieron como que tuvieron un romance, pero la verdad es que entre ellos no pasaba nada», aseguró la chiquilla.

Por otra parte, Alexandra Monsalve confesó que «cuando iba a entrar al reality Margot (Corvalán), la polola de Ariel (Levy), a él le avisaron. Por eso Ariel terminó la relación que tenía conmigo».

¿Puro tongo?

